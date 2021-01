Slovenska pomoč hrvaškim beguncem

Na Osnovni šoli Otočec so 9. oktobra 1991 odprli dva razreda hrvaške osnovne šole za učence, ki so bili v zbirnem centru za begunce na Otočcu. V dveh razredih, ki so ju vodile tri prosvetne delavke s Hrvaške, je bilo 68 učencev, pouk pa so imeli v popoldanskem času, in sicer po tri ure.



V Mariboru, kjer je bilo jeseni leta 1991 že približno dva tisoč beguncev s Hrvaške, pa se je začelo pojavljati vse več težav z zagotavljanjem namestitve zanje in pa seveda tudi s hrano. Da bi vsaj nekoliko prispevali k premoščanju težav, so zaposleni v Pekarni Jager v Mariboru prek Rdečega križa begunskemu centru v Makedonski ulici izročili dva tisoč zavojev testenin, uvoženih iz Italije.



Vrednost donacije je znašala približno 60.000 tolarjev. Leta 2016 je Leon Štrok v diplomski nalogi ugotovil, da se javno mnenje o migrantih in beguncih, ki so v 90. letih prihajali iz držav nekdanje Jugoslavije, v primerjavi z javnim mnenjem o današnjih migrantih in beguncih, ki prihajajo iz neevropskih držav, ni občutno spremenilo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: