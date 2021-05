Slovenija za 4 milijone

Slovenski paviljon je v Šanghaju oblikoval arhitekt Boris Podrecca. FOTO: Jure Eržen

Na današnji dan 3. maja pred 11 leti smo v Šanghaju na svetovni razstavi Expo 2010 odprli slovenski paviljon z naslovom Odprta knjiga. Za postavitev paviljona, organizacijo in udeležence smo takrat namenili štiri milijone evrov, kar je bilo za marsikaterega državljana občutno preveč. Toda na Expu 2010 v Šanghaju na Kitajskem se je predstavilo kar 191 držav, slovenski strošek predstavitev pa je bil v primerjavi z drugimi drobtinica.Denimo Savdska Arabija je porabila kar 112 milijonov evrov, Japonska 108, Avstralija 57 milijonov in ZDA 46 milijonov.To je bila šele tretja slovenska udeležba na svetovnih razstavah Expo, po Lizboni leta 1998 in Hannovru leta 2000.Prvo svetovno razstavo Expo so pripravili leta 1851 v Londonu. Do takrat so v 159 letih pripravili že 60 razstav. Omenjena letnica je simbolično tudi začetek globalizacije, sodelovanje na razstavi pa naj bi omogočalo posameznim državam, da prikažejo svoje dosežke in hkrati opozorijo na težave človeštva.Slovenija se je na razstavi v Šanghaju predstavila skozi lepote Krasa, slovenske arhitekture, kurentov in glasbe. Napovedali so tudi nastopPaviljon so postavili na podlagi idejne zasnove arhitektain umetnikaSlovenija se je predstavila kot država, ki spoštuje kulturo in naravo, urbana središča pa so urejena na podlagi razmisleka in najboljših oblikovalskih rešitev.Naslednjo razstavo Expo je gostil Milano leta 2015.