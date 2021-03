Slovenija: RS ali SLO?

Kakšna bo nova abecedna koda države Slovenije, so se spraševale Slovenske novice avgusta 1991. »Dvočrkovna SL zagotovo ne bo, saj je oddana državi Sierra Leone,« je zapisal poročevalec.Odbor za državno ureditev in javno upravo se je zavzemal, da bi bila dvočrkovna koda Slovenije RS, ki je bila še prosta po mednarodnem standardu ISO. Kodo s prvo črko R so takrat že imele Reunion (RE), Južna Rodezija (RH), Romunija (RO) in Ruanda (RW). Držav z dvočrkovno kodo s prvo črko S pa je bilo 18, med njimi so bili Sloveniji najbližja Savdska Arabija (SA), Švedska (SE), Svalbard in Jan Mayen (SJ), Senegal (SN), Somalija (SO), Sierra Leone (SL) in Salvador (SV). Novi državi je tako ostala samo še možnost SI, vendar je bila po mnenju odbora boljša RS (Republika Slovenija).Med tročrkovnimi kodami po mednarodnem standardu ISO pa se je odbor zavzemal za RSL, kot možnost je bila tudi oznaka SLO (pri označevanju države na vozilih).Ja, niso bili lahki časi, tudi zaradi oznak ne!