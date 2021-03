Slovenija je (postala) večja!

»Slovenija je večja! Res je: z umikom jugovojske iz obmejnega pasu z Evropo je naša republika praktično obsežnejša za ozemlje, veliko kot Andora,« so zapisale Slovenske novice sredi avgusta 1991.Obrazložitev pa je bila taka: »Vzdolž 614 kilometrov dolge meje z Italijo, Avstrijo in Madžarsko sta namreč jugooblast in jugoarmada vzdrževali mejni pas, globok od 200 do 2000 metrov, ki je bil večini Slovencev nedostopen, domačinom pa so v njem vsilili bolj ali manj kasarniški režim življenja.Zdaj se zadeve spreminjajo in trak zemlje, širok v povprečju 700 metrov, postaja normalen del teritorija Slovenije, nič več izločen in dodeljen »v upravljanje« soldatom. V celoti obsega kakih 430 kvadratnih kilometrov svet, o katerem lahko upamo, da bo sčasoma postal neopazno stičišče z Evropo, rešeno postojank, mrtvih straž in umetnih čistin, namenjenih večji učinkovitosti ostrostrelcev!«