Slovenija gre naprej s 3:0

V sredo, 8. septembra 1999, so se slovenski nogometaši v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo pomerili z Norvežani in tekmo presenetljivo dobili s kar 3:0.Dvoboj se je zapisal v zgodovino kot prva zmaga Slovenije nad vikingi, s katerimi smo se do takrat pomerili sedemkrat in le enkrat remizirali. Tako imenovani urok je prekinil, takratni trener in selektor izbrane vrste naših fantov, ki so v Ljudskem vrtu vikinge tisti večer zmleli v prah. Občinstvo je ob zmagi ponorelo, Norvežani pa so bili šokirani nad briljantno igro slovenskih fantov.