Slomšek v Mariboru od leta 1991

Današnji Slomškov trg se je nekdaj imenoval Kirchenplatz (nemško Cerkveni trg), ime je dobil po župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika. Šele leta 1859 so ga poimenovali Stolni trg. Tega leta je namreč škofprenesel sedež lavantinske škofije iz Št. Andraža na Koroškem v Maribor. V spomin na škofa Slomška so trg leta 1991 preimenovali v Slomškov trg.Ob robu parka, ki so ga nasadili leta 1891, so 100 let zatem, septembra 1991, postavili spomenik prvemu mariborskemu škofu, narodnemu buditelju, vzgojitelju in slovenskemu piscuSlomšku, delo kiparjaSlovenske novice so za »stoletje in četrt, kolikor je potreboval Maribor, da se je oddolžil Slomšku«, napovedano postavitev spomenika pospremile s prispevkom, ki so ga naslovile: »Dooooooooooolga pot do spomenika.«