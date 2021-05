Slike za obnovo šole

Učenci preloške šole po vojni FOTO: Arhiv Preloka

V vasi Preloka pri Črnomlju še danes živi okoli 100 duš. Nekoč je bila tam šola, a so jo že leta 1979 zaprli in otroci Preločani so se vozili v Črnomelj. Stavba je samevala in propadala, kar pa ni bilo pogodu Preločanom, ponosnim Belokranjcem. Zlasti potem, ko so se razširile govorice, da jo bodo podrli.Pa so žilavi in odločni Preločani vzeli stvar v svoje roke in dali pobudo za zbiranje denarja za obnovo stavbe nekdanje šole.Med drugim so pripravili glasbeno prireditev z dražbo slik, ki so jih za obnovo šole darovali umetniki.Zbrali so kar 21.000 evrov. Lep kupček denarja za začetek obnove šole, ki starejšim Preločanom zelo veliko pomeni, saj se spominjajo svojih šolskih dni.