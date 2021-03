Slavko prebere vse, tudi horoskop

Ko smo se pred dnevi oglasili pri Pugljevih v Novem mestu, smo gospodarja Slavka presenetili, ko je bil nekaj metrov od tal, na lestvi, saj je obrezoval jablano. Takoj je navrgel nekaj nasvetov, kako je treba obrezati drevje, da bo rodilo ne le to, pač pa tudi prihodnja leta. Znanje o tem črpa tako iz revij, časopisov kot na različnih prikazih in predavanjih. In ko klepetamo s 74-letnim Novomeščanom, imamo občutek, da pozna rešitev prav za vsak problem. Poln nasvetov je, pa najsi gre za zdravstvene tegobe, vrtnarstvo, škropljenje drevja in trt, živinorejo, mesarijo, zidarijo in še kaj. Ves čas službe je delal v IMV-ju, današnjem Revozu. Po poklicu je kovinostrugar, pozneje je svoje znanje prenašal tudi na vajence, obvlada pa nič koliko opravil, tako da res ni čudno, da prostega časa, tako kot večina upokojencev, skorajda nima; če ne dela doma, pa pomaga pri kakšnem prijatelju.



»Ko sem bil še mlad, sem rad hodil z mojstri, ki so kaj delali. In sem se naučil,« pripomni. Izvemo, da obvlada izdelavo salam, klobas in drugih mesnin, spreten je pri obrezovanju drevja in trt, mojster je v zidariji, varjenju, tudi elektrika mu ni tuja, marsikaj od tega je sam postoril tudi pri svojem domu. Delo je tudi v gozdu, na njivi. »Minulo jesen je krompir res izjemno obrodil. Ampak pomembno je tudi, kako, kdaj in s čim ga gnojiš,« razkrije del skrivnosti obilnega pridelka.



No, in v kopici dela je vedno čas za branje. »Novice že zjutraj pregledam, kar mi ne uspe zjutraj, pa preberem zvečer. Vse me zanima, tudi križanke in sudokuje rešim, pa horoskop preberem,« se nasmehne in pove, da časopis, ki je bil sprva naročen na hčerko Mojco, zdaj pa prihaja na sina Matjaža, prebirajo vsi pri hiši, tudi Slavkova žena Marija, ki moža dopolni, da so ji še posebno všeč nasveti za zdravje in kuharski recepti, večkrat jih tudi sama preizkusi.

