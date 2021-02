Slavica in pet Jurijev iz Gorišnice

Našega dolgoletnega naročnika Jurija Cvitaniča iz Gorišnice smo zmotili na prav poseben dan. Tudi tokrat so se pri njih že tradicionalno zbrali ter se spomnili na Jurijevega očeta, ki ga je pred natančno 50 leti tako prehitro izgubil. Bilo mu je komaj 13 let. Zato mineva že pol stoletja, odkar si je Jurij nadel na svoj hrbet očetov škropilnik ter prevzel vinograd. Zanimivo, da je bilo tudi njegovemu očetu ime Jurij. Ter da je bil Jurij tudi njegov ded. In ne le to: tudi njegov vnuk je Jurij, že peti po vrsti. Prvič v njihovi zgodovini, kot smo izvedeli, se lahko zberejo za isto mizo kar tri generacije Jurijev skupaj, menda pa tudi ni več prav daleč, ko se jim bo pridružil še četrti.



Cvitaničevi so potemtakem vinogradniška družina samih Jurijev! Toda 63-letni Jurij, ki mu je uspelo že spet pridelati izvrstno paleto belih vin, od šipona, renskega in laškega rizlinga do dišečega traminca in muškata, je že od začetka naročnik tudi na Slovenske novice. »Prej nisem bil naročen na noben časopis,« je dejal. Potem pa je na lepem našel dnevno čtivo, brez katerega ni mogel niti približno več. Saj mu je, kot pravi, tudi vsebina pisana na kožo. Branje Slovenskih novic, ki letos praznujejo 30-letnico, je zanj že dolgo pravi ritual: »Začnem vedno s prvo stranjo, sprva pregledam vse naslove in zaključim z ocvirkom.« Njegova žena Slavica obožuje Okuse in križanke.



V zadnjem obdobju je Slavica v Novicah še z večjo pozornostjo opazovala prav rubriko, ki je namenjena zaznamovanju okrogle obletnice. Tako natančno pa jo je spremljala tudi zato, saj je vedela, da imajo doma nekoga, ki se je na Novice naročil že na začetku. In ko je svojega moža oni dan že spet zaman iskala na straneh, ki jih ta hip prebirate, ga je malo za šalo in malo zares ošvrknila: »Ali misliš, da bojo tudi o naju kdaj pisali?«



Kaj si je ob njenih besedah mislil Jurij, ne vemo, vemo pa, da je nekdanji računovodja, odkar je Slavica pred sedmimi leti hudo zbolela, zaposlen kot ženin osebni asistent.



Čeprav smo vedeli tudi to, da je Gorišnica kraj izvrstnih judoistov in rokometa, pa nismo tega, da so Cvitaničevi velika šahovska družina in da je bil Jurijev starejši sin, jasno, Jurij, tudi večkratni državni prvak v mlajših kategorijah! »Če kaj,« je dodal naš sogovornik, »vedite, da bomo še dolgo vaši naročniki«!

