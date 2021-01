Slani ukradli Šopek

To je bil kar velik škandal. Med odprtjem razstave akvarelov Franceta Slane v galeriji Smelt, ki so se je udeležili Ciril Zlobec, Jože Strgar, dr. Nace Šumi in mnogi drugi odličniki, je neznanec ukradel enega najlepših šopkov tega našega cenjenega slikarja.



Razprli so stekli, pustili paspartu in z umetnino odšli mimo vratarja in večine povabljencev, ki so si v sosednjem prostoru tešili lakoto in gasili žejo. Kdo se je odločil za krajo akvarela izjemne kakovosti? Morda ljubitelj Slanovega slikarstva? Bi zlikovca lahko iskali celo med uglednimi povabljenci? Vprašanj je bilo veliko.



»To, da so mi ukradli enega vrednejših akvarelov, cvetje na temni podlagi, je delovalo name kot klofuta, razočaranje s priokusom besa,« je za Slovenske novice dejal slikar Franc Slana.

Komentarji: