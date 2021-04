Skretenizmi

je edini voditelj, ki je zmožen v enem tednu voditi oddajo o NLP-jih in o sekretih,« je jutranji Val 202 avgusta 1991 komentiral neki poslušalec.S čim je Kanoni izzval množico telefonskih sogovornikov? Z javnimi sekreti! Vnebovpijoč podatek, ki ga je pripravil Kanoni: v Ljubljani pride na en javni sekret 45.000 ljudi!»Si predstavljate to vrsto,« je retorično vprašal ogorčeno poslušalko. Slovenci so seveda eksperti za dopisno čednost: njihove sekrete svinjajo južni bratje, je bila, razen nasprotujočih si izjem, ugotovitev večine.Kanoni je plaval s tokom in na koncu zmagovito rezimiral: izničiti je treba vsa najbolj umazana in najbolj intelektualna dela!Univerzitetni profesorji, znanstveniki, preselite se torej v skrete. Tako bodo postali hram učenosti in kulture, znanost boste ozemljali, vsak scalec pa bo rade volje pustil kak bakšiš, vedoč, da podpira plemenite cilje. *--* Ob TV-sporedu, ki je v časniku nosil nazivso Slovenske novice vsak dan objavljale svojevrstne TV- ali radijske pomisleke na medijske teme. Skretenizme je 17. avgusta na strani 13 spisala novinarka Slovenskih novic