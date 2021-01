Škandali in škandalčki naše TV SLO

Politika je umetnost nemogočega, in tako je bilo tudi leta 1991 veliko dogajanja, povezanega s to trditvijo. In Televizija Slovenija je bila kar nekajkrat vpeta v drobne in malo manj drobne škandale. Tako se je zgodilo, da se je glavni urednik Borut Šuklje naveličal, da sta ga glavna politična šefa RTV-jevske hiše Rudi Šeligo in Janez Jerovšek parkirala na stranskem tiru, zato je – odstopil in povzročil nekaj razprav v javnosti. Avgusta 1991 pa je bila TV Slovenija spet vpletena v škandal. Ob prvi obstrukciji v parlamentu v novih časih so opozicionalci raje sedeli pred parlamentarno veliko dvorano, pozicija pa je v skupščinski dvorani mirno glasovala naprej – brez TV-kamer, za katere je bila zanimivejša opozicija. Šef Rudi Šeligo je zaradi tega zahteval glavi novinarjev Tanje Starič in Toneta Smolnikarja, potem si je premislil in fingiral svoj odstop, ki pa ni bil sprejet.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: