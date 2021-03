Sivi panterji slovenske politike

Bil je marec 1991. Udarna novica časnikov pa, da Sivi panterji izstopajo iz Demosa.



Na domačem političnem prizorišču je namreč odmeval izstop stranke Sivih panterjev iz vladajoče koalicije Demos. Stanka, ki je bila ustanovljena 18. januarja 1990 ter se je sredi marca istega leta priključila Demosu, naj bi zastopala predvsem interese upokojencev. V Demosovi vladi sicer ni imela nobenega ministra. Razhajanja med njo in drugimi člani koalicije so postala jasna že na zadnjem posvetu Demosovih poslancev v Poljčah, kjer so predstavniki Sivih panterjev poskušali poslance neuspešno prepričati, naj sprejmejo njihovo stališče o po njihovem mnenju nepravičnem razmerju med povprečnimi osebnimi prihodki in starostnimi pokojninami. Ker njihove zahteve niso bile sprejete (poslanci so podprli vladni predlog o zamrznitvi usklajevanja pokojnin), se je vodstvo stranke odločilo za izstop. V začetku leta 1992 so se pridružili stranki LDS.



Tistega marca, skoraj na isti dan, ko so Sivi panterji zapustili Demos, pa je Ljubljano obiskal dunajski župan dr. Helmut Zilk, ki se je srečal s slovenskimi političnimi predstavniki. Visokega gosta so pozdravili delegacija vlade pod vodstvom predsednika Lojzeta Peterleta, predsednik skupščine dr. France Bučar ter ljubljanski župan Jože Strgar. Pogovori so potekali o gospodarskem sodelovanju, odmevala pa je Zilkova jasna podpora slovenski politiki oziroma osamosvojitvenim prizadevanjem.



Avstrijski gost je tako obljubil, da se bo udeležil slovesnosti ob razglasitvi neodvisne države, z naslednjimi besedami: »Na svidenje v samostojni Sloveniji!«

