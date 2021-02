Leta 1991 je Izum promoviral sistem Cobiss (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi) kot nadgradnjo sistema vzajemne katalogizacije. Isti akronim se je začel uporabljati tudi za pripadajočo programsko opremo.Zaradi razpada Jugoslavije so se knjižnice zunaj Slovenije izključile iz skupnega sistema vzajemne katalogizacije, skoraj vse pa so postopoma obnovile sodelovanje z Izumom in danes v svojih državah vzpostavljajo avtonomne knjižnične informacijske sisteme na platformi cobiss z vzajemno katalogizacijo v mreži cobiss.net.