Šešelj pozdravil odhod Slovenije

Čeprav je bila kratka slovenska osamosvojitvena vojna krvava, nervozna in so bile res vse žrtve odveč, zgodovinsko dejstvo govori, da zlasti Srbi niso imeli velikih interesov, da bi nas zadržali v jugoslovanskem kotlu. Predvsem zaradi naše etnične čistosti in pa seveda enotnosti in odločnosti, ki smo ju pokazali.Avgusta 1991, ko je veljal še, spomnimo se, nekakšen trimesečni moratorij na odcepitev, je srbski radikalec dr.v Beogradu novinarjem pokazal ročni metalec nemške proizvodnje in pri tem trdil, da gre za materialni dokaz nemške pomoči Hrvatom proti Srbom.Na tiskovki je še enkrat pozdravil odhod Slovenije iz Jugoslavije, a hkrati opozoril Ljubljano, naj se nikar preveč ne vmešava v preostanek Jugoslavije, češ da bi lahko bilo to za nas pogubno.Slovencem je še svetoval, naj pozabimo na zavezništvo s Hrvati, ker se bodo ti »za svojo svobodo borili do zadnje kaplje slovenske krvi«.Za polom JLA v Sloveniji pa je imel pripravljeno izvirno razlago: »Ustaški agentje poslal 2000 vojakov JLA. Nakar je poklicalin mu povedal, da je bojna morala teh fantov na ničli. Prav zato so jih slovenski teritorialci lahko klatili kot glinaste golobe,« je povedal največji četnik in poslanec v srbski skupščini.V enem kasnejših pogovorov je haaški obtoženec Šešelj, ki ga bremenijo vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, povedal, da se je zavzemal za odcepitev Slovenije. Glede tega je bil precej kategoričen in proti Slovencem naravnan precej prijateljsko. Poudaril je, da smo mu v osemdesetih prav Slovenci dovolili predavanji v Ljubljani in Mariboru. In da med Srbi in Slovenci ni bilo nikoli nikakršnih sporov.