Savinjske kamilice

Leta 1570 je sloviti zeliščarzapisal, da je najboljši zdravnik povsem preprosta kamilica in da človek nima boljšega zdravila, kot je ta cvetlica, ki jo lahko uporabljamo pri skoraj vseh boleznih. Uporaba v zdravilstvu je tudi dandanes mnogostranska. Včasih je bila ta zel dokaj resen posel v Sloveniji.Zato ne preseneča, da so Slovenske novice junija 1991 objavile prispevek o obiranju kamilic na približno 30 hektarih polj na šestih koncih Savinjske doline, kjer je imel nasade žalski Hmezad. Leta 1991 je bil pridelek dober, saj so nabrali od 300 do 500 kilogramov cvetov na hektar.V glavnem so jih izvozili. Je pa avtor prispevka,, za zapik dodal: » Za tujce bo kamilični čaj za boljše počutje, za nas pa za lajšanje tegob!«