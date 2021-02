Šank rock in Razbornik v laseh

To je bil čas, leto 1991, pač, ko sta se kar nekajkrat na sodiščih srečevala ena najbolj popularnih skupin Šank rock in Aco Razbornik, lastnik glasbenega studia Tivoli. Vsak po svoje so namreč uveljavljali svojo pravico. Bilo pa je na prvi pogled sila preprosto. Vsega je bila menda kriva devalvacija dinarja s 7 na 13 dinarjev za eno marko. Skupina Šank rock je namreč plačala studio po starem tečaju, Aco Razbornik pa je zahteval plačilo po novem. Tu pa je nastal nesporazum, in skupina domnevno ni mogla izdati kasete in plošče, zato pa tudi niso imeli veliko nastopov, od katerih so »življenjsko odvisni«.



V igri je bil zajeten kup denarja (od dinarjev do mark), zato so vsi z zanimanjem pričakovali razplet, ki pa se je zgodil mnogo pozneje v dobro obojih. To je bil tudi čas, ko so se slovenski glasbeniki na moč trudili za pozornost in čim več predvajanja. Nekaterim je to uspelo, drugim malo manj, je pa Radio Slovenija takrat pozval ansamble in založnike, naj uporabijo »promocijsko pospešeno predvajanje posnetkov«.



Seveda je bilo to plačljivo. Takrat! Zdaj akcijo t. i. »pospešenega predvajanja posnetkov« opravljajo radijski glasbeni uredniki. Brezplačno!

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: