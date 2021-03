Šaleška zgodba iz leta 1991

Velenjčane je leta 1991 jezila skupina z imenom Warriors. Tako so v rubriki Šaleške zgodbe pisale Slovenske novice: »Število kaznivih dejanj v Velenju narašča. Velik problem predvsem predstavlja t. i. banda, z imenom Warriors, ki nosi velik del krivde predvsem za manjše prekške: razbijanje uličnih svetilk, zastraševanje ljudi in manjše kraje.Fantje so imeli pred kratkim tudi obsežen intervju v celjski Novi dobi, ki je pretresel prebivalce Velenja.«