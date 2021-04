Šale, horoskop in dnevne novice

Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik ima enoto tudi na Bokalcih, to je dom s 378 stanovalci in 227 zaposlenimi!



Prvim stanovalcem je svoja vrata odprl že leta 1953, takrat še pod imenom Dom počitka Bokalce. Dolgoletni direktor je bil Franc Magister, ki je ustanovo vodil tudi leta 1991, ko so začele izhajati Slovenske novice. Vse odtlej so naročeni nanje.



Izvedeli smo, da v dom vsak dan pride kar osem izvodov Slovenskih novic. »Stanovalcem,« nam je povedala direktorica Melita Zorec, »so Slovenske novice dostopne tako v kavarnici kot po bivalnih enotah, kjer jih v manjših skupinah navadno glasno prebirajo zaposleni v programu javnih del.«

Stanovalcem prebiranje Novic, ki praznujejo okroglih 30 let, zelo veliko pomeni, saj so nanje navajeni že od prej. »Radi se nasmejijo šalam, z velikim zanimanjem preberejo horoskop ter seveda dnevne novice. Večina se najbolj razveseli predvsem zgodb s srečnim koncem, tiste žalostne in tragične pa mnogi raje preskočijo, saj pravijo, da se jim je v življenju zgodilo že dovolj hudega,« je dejala Zorčeva.



Tudi DSO na Bokalcih se je v zadnjem letu znašel v silno žgočih razmerah, v katerih so zavladale neštete omejitve, ukrepi, izjemnemu tveganju pa se izogibajo tako rekoč na vsakem koraku. A kljub temu epidemija le ni čisto prekinila vsakodnevne rutine, to je branje časopisa. »Druženje v manjših skupinah je v našem domu – ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov – običajno že večji del epidemije. S sodelavci smo vseskozi skrbeli za kar najboljše psihofizično počutje stanovalcev, jih spremljali na sprehodih v domskem parku in neposredni okolici doma, izvajali aktivnosti za nepomične stanovalce, jih razvajali z različnimi priboljški, jim po videoklicih omogočali stike z najbližjimi ter jim lajšali stiske s pogovori. Aktivnosti v domu resnično niso zastale, le v drugačnih oblikah smo jih izvajali,« je razodevala direktorica.



In tedaj zalotila Marijo Ferlan, eno izmed številnih privrženk našega časopisa. »Že dolgo sem naročena na Slovenske novice. Brala sem jih že doma, ko sem prišla v dom, pa mi jih je naročila vnukinja. Pogledam osmrtnice, horoskop, TV-program … Ob torkih je zraven še Ona, ob petkih pa Vikend, sicer pa vse prelistam,« je dejala.



Tudi ta naša naročnica že močno pogreša sproščeno druženje, brez mask in nenehnega opozarjanja na vzdrževanje ustrezne razdalje. Prav vsi v domu si zato želijo, da se običajni vrvež čim prej vrne.

