Ruleta nima oči

Tisti decembrski dan leta 1991 je bil za igralnico v Portorožu prav slab. Po poročanju Slovenskih novic so namreč krupjeji in drugi tam zaposleni naokoli hodili precej poklapani.Po približnih ocenah in neuradnih podatkih – le katera igralnica pa bi se s tem hvalila? – so v enem od decembrskih koncev tedna izgubili kakšnih 150 milijonov lir ali približno osem milijonov tolarjev. To ni bilo malo denarja, sreča je pač opoteča, to je veljalo tudi za igralnico, in s tem rekom so se v portoroški igralnici tudi tolažili.Toda niso obupavali nad takim razpletom. Po svoje so bili kar zadovoljni, je zabeležil poročevalec B. Š. Ugotavljali so namreč, da se dobri stari igralci oz. iskalci na srečo vračajo za njihove zelene mize, res pa je bilo tudi, da se je novica o »porazu« igralnice in dobičkih igralcev kaj hitro razvedela tudi na ono stran meje in podžgala igralsko strast.