RTV-jeve liste in persone non grate

Ima RTV SLO črno listo predvajanih izvajalcev ali ne? Vprašanje, s katerim so se »zabavali« številni konec osemdesetih let in v devetdesetih, se pravi v času, ko so kot strela z jasnega v medijski svet prispele Slovenske novice.Kdo bi vedel, ali so črne liste res obstajale, so pa take obtožbe na nacionalno televizijo res nemalokrat letele. Tako naj skupina Martin Krpan ne bi več imela povabila na Kolodvorsko, potem ko je na neki RTV-jevi prireditvi v Portorožu v 80. letih kljub prepovedi direktorja vseeno izvedla »sporni« Politični song.Vrata Kolodvorske je imela zaprta tudi že pokojnaki naj bi sezamerila, ker je leta 1998 v njegovi oddaji Zoom brez dovoljenja reklamirala svoj koncert.je na to temo v intervjuju za Mladino leta 2001 dejala, da se »na nacionalki pač ne napoveduje lastnih koncertov in plošč, ne glede na to, ali gre za Simono ali Heleno«.Persona non grata je s tožbo proti RTV-ju postal tudi. Pa še nekaj se jih je zvrstilo v tridesetih letih ...