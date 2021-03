Rože in Novice naše naročnice Maje

Tam pod Sv. Ano, kjer so dolgo lomili znameniti podpeški marmor in se ukvarjali z žganjem apna, živijo dobri ljudje. Nekoč smo obiskali, ki se je pred mračno preteklostjo obvaroval tako, da jo je – izbrisal. Razočarali so ga ljudje.Zato se jim je izognil – v širokem loku. Pred 30 leti celo tako, da je zapustil rodno Šiško, družinsko in urejeno življenje, svoj poklic, se za petnajst let umaknil v gozd pod Planinco, spal zunaj pod smrekami, živel kot brezdomec, kot duh, odpisan in pozabljen, nakar je podpeška vaška skupnost stopila skupaj in storila vse, da je dobri duh postal spet človek. Zbrali so denar in mu na zemljišču ob Ljubljanici uredili bivalni kontejner.Del te vaške skupnosti je tudi naša dolgoletna naročnica. Izhaja iz znamenite družine, ki se že več kot 80 let ukvarja z žganjem apna. Na Slovenske novice se je pred 30 leti naročila njena mama. Po poti dobre in marljive gospodinje, kmetovalke in vrtnarice, ki je nadvse oboževala tudi rože in Novice, pa je krenila tudi Maja. »Že tako ali tako sem jim že od samega začetka privržena!« je priznala o svojem najljubšem časopisu, ki ga prebira od zadaj, še posebno pa jo pritegnejo dobro napisani prispevki, takšni, ob katerih se prebudi tudi bralčeva domišljija in s katero si zlahka pričara ozračje, kakršno bi opisali nemara le še prvovrstni trilerji. Z eno pomembno razliko: v Novicah se je zapisano tudi resnično zgodilo.Vrsto let je delala v proizvodnji finih medicinskih izdelkov, za dializo in operacije srca. Večinoma za tuji trg. Prej je rada hodila v hribe, potem ni mogla več. Kljub temu da je prišla zahrbtna bolezen, so ji ostale Slovenske novice, časnik, ki Slovencem že 30 let olepšuje in skrajšuje dneve. Tudi njej.Pa še to: ko so ob tihih večerih prej omenjenega Prusnika opazovali divji zajci in srne, je njegova umetniška duša takrat najraje risala. Ter upala, da se mu bo izpolnila še poslednja, a obenem največja želja. Da ga obiščeta oba otroka. .