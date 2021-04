Rocker v smokingu

velja za rockerja, ki pa se ne brani smokinga in elegantne garderobe.Pa Benč ni zgolj rocker, ampak eden naših najbolj prepoznavnih in ustvarjalnih glasbenikov in skladateljev, zraven pa še malo slika, igra v gledališču in se ukvarja s športom. Sodeloval je z legendarnimi Mladimi levi, snastopal v skupini Helion, med drugim napisal glasbo za film Maškarada, v reklamnem spotu za Pepsi Colo pa je nastopil s slovito. Kaj bi človek še želel več. A Benč je študiral likovno umetnost, zato je vselej imel občutek za estetiko. Leta 1994 je v pogovoru za Slovenske novice, denimo, povedal, da je scenska obleka nekaj posebnega.»Obleka je scenografija songu, besedilu, projektu, ne glede na to, ali nastopam v živo ali na TV. Garderobo izbiram glede na žanr, ki ga izvajam.« Kljub vsemu je bil sinonim zanj, tako pravi sam, vedno džins. Kakšen občutek za lepo ima Benč, morda govori dogodek iz tistega leta v Portorožu, kjer je s prijatelji organiziral teniški turnir, kamor pa so prišli lahko le oblečeni po modi tridesetih let.