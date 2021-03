Ribičija in branje ga pomirita

Janeza Kozoleta iz Šedma nad Senovim smo z obiskom presenetili v njegovi mizarski delavnici. V pokoju je že, a rad še kaj postori, tako za dušo. Kot je za dušo pred štirimi desetletji našel hobi, ki ga res pomiri, hkrati pa ga žene novim izzivom naproti. Je član Ribiške družine Brestanica-Krško in pred dvema letoma je bil celo na svetovnem prvenstvu v Italiji, dosegel je zelo dober rezultat, uvrstil se je v prvo polovico tekmovalcev. »Tekmovali so res profesionalni ribiči iz Belgije, Anglije, Nizozemske. Mi smo bili pa bolj hobi ribiči,« se nasmeji Janez, ki se želi uvrstiti še na katero svetovno prvenstvo, a pred njim so najprej izbirne tekme. »Morda je ribolov videti preprost, a pomembnih je ogromno stvari, tudi veliko znanja je potrebnega. Najprej je treba ribe pravilno hraniti in s pravimi vabami, pomembna je roka, pa oprema, na dober ulov vplivajo tudi drugi dejavniki,« našteva Janez, ki ima kar 40 ribiških palic.



Najpogosteje ribari v Savi, stanje te reke, ki je bila nekdaj močno obremenjena zaradi industrije, pa se je zadnja leta močno popravilo. »Rib je veliko, tudi drstijo se tu, za ribji živelj pa z vlaganji skrbimo tudi ribiči. Kot skrbimo za urejenost okolice rek in ribnika. Tudi mladim svetujem, naj se včlanijo v katero ribiško družino, vsekakor je bolje biti v naravi kot za računalnikom. Se pa ob vodi umirim, pozabim na skrbi in dobim novo energijo,« pravi, bogati pa ga tudi branje. Tudi prebiranje Slovenskih novic, ki jim je zvest že od začetka.



»Če mi časopisa ne uspe pregledati zjutraj, ga prebiram po kosilu, ob kavi, takrat si vzamem čas. Novice čisto cele preberem. No, le receptov ne. Te pa pozorno pregleda žena, ki je naročena na Suzy, to revijo pa tudi jaz rad vzamem v roke,« doda Janez, ki je kar 33 let raztegoval meh harmonike v ansamblu Brodniki, v najboljših časih so imeli fantje celo do 180 nastopov na leto, so pa svojemu kraju, torej Senovemu, ki je bilo nekdaj znano tudi po rudniku rjavega premoga, zložili skladbo Rudarska.

A ne le Slovenske novice, Janez rad bere tudi knjige. Ob tem pove, da je čez zimo prebral več knjig, najbolj ga zanima prva in druga svetovna vojna. »To je naša zgodovina. S politiko se pa ne ukvarjam. Vseeno mi je, kdo je na oblasti, le delo naj dajo tistim, ki so sposobni delati, in bo za vse bolje,« zaključi 67-letni Posavec.

