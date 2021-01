Ribe dražje od pečenke

V ribarnici v Kopru je bilo v začetku oktobra 1991 vsega. »Take izbire, kot jo imajo v obalnih ribarnicah te dni, že lep čas ni bilo. Vsega je na pretek, in to za vsak žep,« je v Slovenskih novicah zapisal naš dopisnik Dušan Grča. »Pri tem pa človeku včasih vseeno zastane dih.



Boljše vrste od listov prek škarpen do ribonov in brancinov namreč ribiči ponujajo po 600 do 800 tolarjev za kilogram. Najcenejše so sardele (50), jakobovke, pokrovače (školjke) so po 350 tolarjev, sipe po 150, morski psi pa po 140 tolarjev.



Najboljše in najdražje ribe krepko presegajo cene mesa v mesnicah, kjer najboljšo pljučno pečenko ponujajo po 550 tolarjev za kilogram, telečje stegno in junejča pleča brez kosti pa po nekaj manj kot 400 za kilogram. Domači kupci se zmrdujejo, sosedom iz Trsta pa nove cene niso nič napoti,« je še dodal Grča.

