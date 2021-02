Rekorder Ivo H.

je leta 1992 postal poslanec v prvem sklicu slovenskega državnega zbora (1992–1996). Nadomestil je, ki je postal minister za obrambo. Poslanec je bil tudi v drugem sklicu (1996–2000).Poznan je bil kot neumoren govornik. Ob obstrukciji zakona o privatizaciji igralnic leta 1995 je govoril več kot štiri ure. To je najdaljši govor v zgodovini slovenskega parlamenta.Rekord po trenutnem poslovniku državnega zbora ne more biti presežen, saj je trajanje poslanskih razprav omejeno. Bil je član številnih preiskovalnih komisij, med drugim preiskovalne komisije z menda najdaljšim imenom doslej, in sicer za parlamentarno preiskavo o sumu zlorabe javnih pooblastil v poslovanju podjetij HIT d.o.o., Nova Gorica, Elan, Slovenske železarne, banke, ki so v sanacijskem postopku, dodelitev koncesij za uvoz sladkorja tudi za potrebe državnih rezerv.Kakšnih posebnih rezultatov ni bilo. Rade volje pa je venomer »kaj pametnega povedal za Slovenske novice«.