Razvajeni smučarji

Slovenska smučarija je bila skoraj venomer dobršen material za novinarje, saj se je skoraj vedno marsikaj dogajalo. Pozimi in tudi poleti. Tako je bilo tudi maja 1991, ko so Slovenske novice objavile naslednji zapis: »Tudi nasledniki, ki se niso ravno proslavili, so se s standardom kar lepo razvadili. Toda odslej bo drugače, direktor(na fotografiji) je zaukazal šparanje na vseh frontah: mineralna voda in malinovec namesto kokakole, kosila in večerje le na naši strani meje, kombiji morajo biti polno zasedeni, odpust petih administratorjev ...«Ja, tako je bilo leta 1991 in zdi se, da so tisti časi pozabljeni, smučarji pa vnovič en malček spet malo bolj razvajeni!