Ranjena levinja vse višje

Za nemško-slovensko atletinjo, skakalko v višino(roj.) iz Saalfelda v nekdanji Vzhodni Nemčiji, ki se je v Slovenijo preselila zaradi ljubezni, je bilo leto 1994 prelomno.Avgusta je namreč na evropskem prvenstvu v Helsinkih zmagala in za Slovenijo priskakala zlato medaljo.Kot lahko preberemo v prispevku, je Bilačeva že tisto pomlad dobro skakala v Padovi in Linzu, tam je premagala vse dobitnice kolajn s svetovnega prvenstva leta 1993. A potem se ji je vnela tetiva, ki je povzročila bolečino in nelagodje.Kljub temu se je do avgustovskega nastopa stabilizirala in letvico na višini 200 centimetrov lahkotno preskočila. Poznavalci so zatrdili, da bi s tistim skokom mirno preskočila 205 cm. In zadonela je slovenska himna.