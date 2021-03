Junija 1991 so v viteški dvorani blejskega gradu predstavniki radovljiške občine predstavili projekt izdaje obveznic občine Radovljica. Predstavitve se je udeležil tudi slovenski zakladni minister, ki je bil, kot so poročale Slovenske novice, »izredno vesel«.Tudi iz dodatnega razloga, saj, kot je dejal, je namreč zadnjih petnajst let delal v ljubljanskem Julonu, kjer so jeseni 1989 izdali prvo obveznico z valutno klavzulo na Slovenskem. »Takrat smo k sreči premagali predsodke,« je dejal Šešok. Je pa Julonu z obveznicami kaj kmalu sledila tudi Republika Slovenija, ki se je začela pripravljati na izdajo druge serije obveznic.Radovljiške obveznice pa bodo, vsaj tako so napovedoval odgovorni, izdelane tako kakovostno, da bodo zavarovane pred ponarejevalskimi skominami. Ob sodelovanjuinjih je oblikoval, ki je tudi dejal, da so vse do zdaj izdane obveznice na Slovenskem podobne kičastim gasilskim diplomam. Po Radovljici se ni zgledovalo kaj veliko slovenskih mest.