Prvi z lastnim WTC-poslopjem

Zanimiva so bila tista leta. Pisal se je 9. september 1993, ko se je za ljubljanskim Bežigradom zbrala smetana družbenega, političnega, delno tudi družabnega življenja države in gospodarstva. Slovensko gospodarstvo je namreč dobilo pomembno okno v svet in lepo priložnost za promocijo Slovenije. Zgodilo se je namreč odprtje prvega slovenskega World Trade Centra.

Direktor WTC Ljubljana Gregor Simoniti je bil na čelu slovenskega WTC že od njegove ustanovitve in ves čas gradnje poslovne stavbe.



Zamisel o ustanovitvi prvega WTC pri nas se je rodila v družbi Smelt. Štiriindvajsetega aprila 1990 je Smelt od World Trade Centers Association dobil licenco za ustanovitev WTC, 3. septembra istega leta pa je prvi slovenski World Trade Center začel delati v najetih prostorih Smeltove stavbe za Bežigradom. Temeljni kamen za stavbo je septembra 1991 položil premier Lojze Peterle, gradnja je trajala 22 mesecev. Slovenski WTC je postavil svetovni rekord v hitrosti postavitve poslovne stavbe WTC, Slovenija pa postala prva med državami v »tranziciji«, ki je imela WTC z lastnim poslopjem. Na odprtje je prišel tudi predsednik krovne organizacije World Trade Centers Association (Združenje svetovnih trgovinskih centrov) Guy F. Tozzoli, kar je bilo, kot so zabeležili mediji, »odlična promocija Slovenije, saj so videokaseto z odprtja predvajali tudi na letni skupščini vseh Svetovnih trgovinskih centrov v svetu v Seulu«. Kot pišejo viri, je bila Slovenija predstavljena kot stabilna država, ki ve, kaj hoče, in s katero kaže krepiti sodelovanje.



Šestnajstnadstropna stolpnica, v kateri je približno devet tisoč kvadratnih metrov neto površin (skupnih pa je več kot 20.000 kvadratnih metrov), je (bila!) opremljena s takrat najsodobnejšo opremo na svetu. Naložba je bila vredna približno 50 milijonov nemških mark.



Danes je v njej 139 različnih subjektov kot lastnikov, zunanja ploščad in stekleni nadstrešek na trgu med poslovno stavbo WTC in galerijo WTC Ljubljana sta v zelo slabem stanju. Plošče razpadajo in se pod težo obiskovalcev premikajo, voda pronica v kletne poslovne prostore, v vodnjaku ni vode, tekoče stopnice ne obratujejo. Ploščad in nadstrešek bi bilo zaradi naglice pri gradnji in s tem povezanih napak treba sanirati že ob prevzemu, a se lastniki ne morejo sporazumeti o prenovi.

