Protokolarni starodobnik za Kučana

FOTO: VORANC VOGEL

mercedes za Milana

Letnik 1991 je bil zelo plodovit tudi med avtomobilskimi modeli. Nekaj Slovencem zelo ljubih modelov bo od letos lahko deležnih statusa starodobnika.Med temi je avto mercedes-benz razreda S, ki mu pravijo tudi debeluh. Kot je razvidno iz arhivov, so ga oglaševali kot najboljši avto na svetu, a se je moral kljub tehnični naprednosti ta več kot dva metra široki in krepko prek pet metrov dolgi prestižni benz boriti predvsem s kritikami o preobilnem videzu. »Da je bila masa hud problem, priča dejstvo, da je pri nekaterih z dodatno opremo preveč naloženih primerkih že morebitni četrti potnik presegel skupno dovoljeno maso vozila! Na drugi strani pa je največji mercedes svoje dobe uvedel danes nepogrešljivi sistem stabilnosti ESC, glasovno upravljanje, parkirne senzorje ...,« smo zapisali v Slovenskih novicah leta 1991.In mimogrede: to je bil prvi protokolarni avto prvega slovenskega predsednikain po znanih podatkih edini, na katerem je bila kadar koli nameščena edinstvena slovenska predsedniška registrska tablica.Evropski avto leta 1991 pa je bil takrat clio I. »Če bi za kateri majhen avtomobil po letu 1991 lahko rekli, da je slovenski in ga na naših cestah lahko vidimo skoraj najpogosteje, bi to lahko bil renault clio. K temu je gotovo pripomoglo tudi to, da ga je Renault izdeloval v Novem mestu, kamor je prišel že v prvi generaciji,« smo zapisali v Slovenskih novicah.Mimogrede: akcijo Slovenski avto leta so pred več kot dvema desetletjema, konec leta 1992, v tedaj še mladi državi, ustanovili trije mediji: Avto in šport, Motorevija in Val 202. V prvem letu svojega delovanja so bralci in poslušalci ter uredništva treh medijev za slovenski avto leta 1993 izbrali BMW serije 3 coupe.