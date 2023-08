Propolis uniči vse, kar moti zdrav organizem: Ljudski recept za kar 11 bolezni

Danes, ko je zaradi pretirane uporabe sintetičnih antibiotikov večina mikroorganizmov nanje odporna, je treba najti modrejše rešitve, ki jih ponuja narava. Cilj vsakega zdravnika je »Primum non nocere«, torej predvsem, da ne škodi svojemu pacientu.

Vsi vemo, da sintetični antibiotiki povzročajo stranske učinke, ki se pojavijo takoj ali čez nekaj časa po uporabi, darovi narave pa nimajo nezaželenih posledic.

Raziskave potrjujejo, da je v naravi veliko izdelkov z antibiotičnim delovanjem. Propolis je eden izmed njih. Je popolna hrana, ki nahrani in zdravi človeško telo.

Propolis je skupno ime za mešanico smolnatih snovi, ki jih čebele naberejo s cvetov različnih rastlin. Čebele ga naberejo in pomešajo z izločkom čeljustnih žlez ter ga encimsko spremenijo tako, da najpomembnejše snovi, flavonoidi, postanejo aktivne snovi.

Propolis ima specifičen videz, edinstven grenak okus ter značilen in aromatičen vonj. Sestava in barva propolisa je odvisna od rastlinske vrste, iz katere čebele nabirajo material, in od letnega časa.

Propolis se tradicionalno uporablja že več kot 2000 let. Zgodovinski zapisi kažejo, da je bil propolis pomemben in cenjen izdelek v medicini Egipčanov, Babiloncev, Arabcev, Grkov, Rimljanov in mnogih drugih starih ljudstev.

Kako uporabljati propolis

Propolis lahko uporabljate v naravni, surovi obliki. Iz njega lahko pripravite vodni izvleček, alkoholno tinkturo (propolisove kapljice), mazilo ali kremo.

Vodni izvleček propolisa

Vodni izvleček propolisa lahko pripravite na naslednji način. Zamrznite surovi propolis in ga nato zmeljite v fin prah. Eno čajno žličko tega praška zvečer zmešajte z 250 ml čiste vode. Naslednje jutro popijte tekočino v majhnih požirkih. Propolis, ki ostane na dnu kozarca, pojejte pred zajtrkom.

Propolis mazilo

V emajlirano ali keramično posodo dajte 80-90 gramov vazelina, posodo segrejte v vodni kopeli, da voda rahlo vre. Dodajte 10-20 g mletega propolisa. Mešajte tekočino, dokler se propolis ne raztopi. Nečistoče iz propolisa bodo priplavale na površje, zato jih poberite z leseno žlico in zavrzite. Na koncu dodamo malo alkoholne tinkture propolisa, da se propolis homogenizira z vazelinom. Po tem posodo postavite v hladno vodo. Nadaljujte z mešanjem, dokler se maščoba ne ohladi. Propolisovo mazilo shranjujte v hermetično zaprti posodi na hladnem in temnem mestu.

Surovi propolis

Surovi propolis lahko uživate na naslednji način: 3-5 gramov na dan, med obroki. Preden propolis zaužijete, ga žvečite v ustih vsaj 15 minut.

Tinktura propolisa

Tinktura je narejena iz propolisa in alkohola. Za pripravo tinkture se uporablja 96 %, še bolje pa 76 % etilni alkohol, na katerem je označeno, da se lahko uporablja kot živilo. V kozarec damo propolis, nato prelijemo z alkoholom v razmerju 1:2. To tekočino hranite v kozarcu 5-7 dni in jo pretresite 3-krat na dan. Po tem filtrirajte tekočino, na primer s filtrom za kavo. Zaužijete lahko 20-90 kapljic tinkture na dan, odvisno od bolezni, med obroki, s pol žlice medu, mlačne vode ali čaja.

Bolečine v trebuhu

Vzemite 20-30 kapljic razredčene 30% alkoholne tinkture propolisa 3-krat na dan pred obroki.

Kurja očesa

Namažite jih z debelo plastjo propolisovega mazila in pritrdite z obližem. Pustite čez noč.

Krvavitev

Krvavitve iz poškodb in ureznin lahko hitro ustavimo z vato, namočeno v propolisove kapljice.

Glivična obolenja kože

Propolisovo kremo, mazilo ali kapljice namažemo na prizadeto mesto večkrat na dan.

Opekline

Gazo pomočite v propolisovo mazilo, položite na opeklino.

Luskavica

Vzemite 15 kapljic propolisa interno trikrat na dan. Obenem namažite prizadeto mesto s propolisovo kremo ali mazilom.

Hemeroidi

Propolisovo mazilo uporabljajte lokalno, propolisove kapljice pa interno.

Težave z dihanjem

Skuhajte kamilični ali timijanov čaj. V skledo vročega čaja dodajte 10 kapljic propolisa. Pokrijte se z brisačo in inhalirajte večkrat na dan po pet minut.

Akne, razjede, dermatitis, ekcem

Obolela mesta večkrat na dan namažite s kakovostno kremo ali tinkturo propolisa.

Parodontoza

Vnete dlesni s propolisovimi kapljicami namažite trikrat na dan. Pred tem si dobro umijte zobe.

Alopecija

Tinkturo propolisa razredčite z mlačno vodo v razmerju 1: 5. To raztopino uporabite za masažo lasišča in izpiranje las. Zaradi obilice biološko aktivnih snovi, ki so potrebne za vsako celico našega telesa, lahko upravičeno rečemo, da je propolis »antibiotik, ki neguje in zdravi«.