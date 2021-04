Pri Juriju je zazvonilo

Leta 1963 je v kapeli sv. Jurija na Ljubljanskem gradu skrivnostno izginil mali zakristijski zvon. Desetletja se ni vedelo, kam. Pa se je zgodilo, da je proti koncu leta 1994 v uredništvo poklicalin povedal, da bi z očetom rada vrnila zvon, ki sta ga ukradla pravim tatovom in shranila.Cimerman je bil eden zadnjih prebivalcev gradu. In ko se je nekega dne vrnil iz službe in želel pozvoniti, zvona ni bilo. Očega je našel v drugem prostoru, spravljenega v škatli. Cimerman je povedal, da so takrat tatovi običajno plen čez dan pripravili, nato pa ga ponoči prišli iskat. Zvon sta obvarovala tako, da sta ga odpeljala na očetovo domačijo blizu Celja.Tako so ga 20. aprila 1995 s krajšo slovesnostjo, ki sta jo vodila takratni župan dr.in nadškof dr., ponovno namestili v zakristijo, tam je po desetletjih spet zapel.