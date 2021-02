Premalo puranjih beder

Avgusta 1991, Slovenske novice so bile že tri mesece najbolj prodajan časopis v Sloveniji, je območna gospodarska zbornica v Mariboru prek avstrijske štajerske trgovinske zbornice dobila obvestilo, da se kupec na avstrijskem Štajerskem zanima za nakup od 10 do 15 ton puranjih beder in za podjetje, ki bi tako veliko količino puranjih beder lahko dobavilo. Ugotovili so, da v Sloveniji ni proizvajalca tako velikih količin, in so ponudbo zato odstopili proizvajalcu v hrvaškem Pazinu.So pa zato primorski vinarji, družbeni in zasebni, na ocenjevanju pred ljubljanskim vinskim sejmom prejeli skoraj 40 zlatih odličij in eno veliko zlato medaljo. Vsa nagrajena vina je bilo mogoče pokusiti pred ljubljanskim vinskim sejmom v Podskali, na slikovitih izvirih Vipave, prireditelji pa so tridnevnemu dogodku nadeli ime Vsa zlata primorska vina.