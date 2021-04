Premalali lulčka Dečka s piščalko

Prav živahni časi so se pisali leta 1991 in Slovenske novice so popisale res vse. Tudi o premalanem lulčku Dečka s piščalko akademskega kiparjav ljubljanskem Tivoliju in simbolu slovenske TV. In o ukradeni dečkovi piščalki. Namreč:»Mestne inšpekcijske službe so o ukradeni piščalki obveščale sekretariat za urbanizem pri občini Center, a žal po dveh letih ni narejeno prav nič, četudi so na občini Center prav v tem sekretariatu ljudje, ki so bili že pred Demosom, pa tudi zdaj, ko je sicer na vladi Demos, ni nič bolje. Deček je namreč brez piščalke že lep čas, na rumeno pa so mu premalali lulčka.Kdo? Ne ve se. Baje zlikovci. Ker očitno s turizmom ni nič, se jim je morda na Centru zdelo, da tudi temu ni treba dati posebno velikega pomena. Pa tudi v Tivoli nekako ne hodijo, že od osemnajstega leta dalje. Škoda,« so pribeležile Slovenske novice v rubriki Ljubljanca, dolga vas!