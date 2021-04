Preizkusni polet dvomotornega orjaka

Danes se nam dvomotorni zrakoplovi ne zdijo nič posebnega, a ko so pri ameriškem proizvajalcu letal Boeing 15. maja 1995 vključili v redni promet dvomotornega velikana boeing 777, je bil to podvig brez primere. Žargonsko imenovan tudi triple seven ali tri sedmice ni imel srečnega začetka, saj je na preizkusnem poletu dvakrat zatajil ventil za pritisk v kabini. Morali so zasilno pristati na tovarniškem letališču v Seattlu, štiri inženirje na krovu pa so odpeljali v bolnišnico.A dvomotorni velikan, ki je podobno velik kot njegov štirimotorni bratranec 747, lahko pelje od 350 do 500 potnikov. Danes, ko so velikani iz mode, tako 747 kot največji airbus A380 so praktično nehali izdelovati, je to največje dolgoletno letalo na svetu.