Poslovil se je New Swing Quartet

Velika dvorana Celjskega doma je jokala, ko se je v petek zvečer, 30. maja 2008, poslavljala od legendarnih New Swing Quartet, ki so kar štiri desetletja razveseljevali staro in mlado in prepričali tudi najzahtevnejše glasbene kritike.inso skupaj prepevali polnih štirideset let. Že pred omenjenim datumom se je šušljalo, da bodo verjetno prenehali, da se bliža konec skupne poti. A so se potrudili in kljub težavam, zlasti Petanovi bolezni, počakali na visoko obletnico in se poslovili dostojno, pred nabito polno dvorano znancev, prijateljev, sodelavcev in množice občanov, ki so na njihov zadnji koncert pripotovali iz vseh koncev države.V Sloveniji ni bilo zasedbe ali skupine, ki bi na tako samosvoj način pustila sled na glasbeni sceni. New Swing Quartet so nastopali v klubih, velikih dvoranah, hotelih, restavracijah, na vaških prireditvah, a hkrati tudi v cerkvah in drugih posvečenih stavbah.Kvartetovce ali swingovce, kot smo jim rekli pogovorno, so prišli poslušat njihovi kolegi, tudiin, Iz Dalmacije je pripotoval. V prvih vrstah pa sta sedela celjski županin predsednik uprave Gorenja. Swingovci so povedali, da bodo še nastopili. Tako so se spet zbrali po desetih letih 2018 in nadaljevali priložnostne koncerte, ki so bili razprodani.Leta 1994 so v ljubljanskih Križankah ob svoji 25-letnici nastopili z vzorniki Golden Gate Quartetom. Sicer so nastopali po vsem svetu in med drugim stali na odru z legendarnim. Njihov repertoar je temeljil predvsem na gospel glasbi. Leta 2007 so prijeli viktorja za življenjsko delo.