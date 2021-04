Za predjed ali malico pojejte popečen kruh z lososom, so nam svetovali sredi devetdesetih v Slovenskih novicah in priložili privlačno, a še črno-belo fotografijo lično narezanih popečenih kruhkov, ki so izgledali bolj kot kolački, obloženih z lososom.

Tudi danes se nam, priznajmo, pocedijo sline, ki slišimo za lososa. Že ime ribe, ki na drstenje premaga neskončne razdalje po morju in po rekah navzgor, kjer v kakšni plitvini poskrbi za nov zarod, je malce nenavadno.



Potrebujemo solato, kakšnih 200 gramov prekajenega lososa, kajzarico ali kos kruha, ki ga narežemo in popečemo v zračni fritezi ali v pekaču, da se bo lepo obarval in bo hrustljav. Za preliv potrebujemo mleti poper, oljčno olje, vinski kis, nekaj sladkorja, sol in žličko gorčice.

