Policist prebira vse razen črnih strani

Tokrat smo se na obisk k naročniku Slovenskih novic odpravili na skrajni severovzhod države, v vasico Šulinci v občini Gornji Petrovci. Tam z ženo in sinovoma domuje 64-letni, ki je polovico svojega življenja naročnik našega časopisa. Tokratni sogovornik je zelo znana osebnost v Pomurju. Po končani osnovni šoli se je odločil za policijsko-kadetsko šolo in postal miličnik.Poklic, od najnižjega do tako rekoč najvišjega v državi, je opravljal natanko 32 let, nato se je leta 2005 upokojil. Vmes je delal na postaji milice in Policijski postaji Murska Sobota ter na Generalni policijski upravi v Ljubljani.Seveda je vmes tudi študiral, a najprej je bil miličnik policist, nato pomočnik vodje varnostnega okoliša, vodja VO, pomočnik komandirja PP, inšpektor za posebne naloge, načelnik inšpektorata policije UNZ Murska Sobota, direktor PU Murska Sobota, pomočnik generalnega direktorja uniformirane policije GPU, namestnik generalne direktorja GPU. Med osamosvojitveno vojno leta 1991 pa je bil vodja operativne skupine na območju UNZ Murska Sobota.In ravno tistega leta se je tudi naročil na Slovenske novice.»Med drugim smo imeli naročeno Delo, in takrat so začele izhajati tudi Novice, ki smo jih naročili. Ko sem bil še v službi, je Novice najprej prebrala žena, nato pa sem jih, običajno zvečer, prelistal še sam. Zdaj imam več časa tudi za branje. Moram priznati, da preberem ves časopis, že vrsto let pa ne prebiram črne kronike, saj sem imel črnih zadev v svojem poklicu preveč,« nam pove Milan, ki ima v policijskih vrstah dva naslednika, svoja sinova. Dodal je še, da mu je najhuje, ker na njihovem območju poštar ne hodi ob sobotah, tako sobotni časopis dobi šele v ponedeljek. »Drugače sem z Novicami zadovoljen, še posebno ko najdem kakšne zanimivosti iz naših krajev. Teh k sreči ne manjka,« pove sogovornik.Milan Horvat je prejemnik številnih visokih priznanj. Leta 1992 pa je prejel tudi častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. S politiko se je malo manj ukvarjal, razen na lokalnem nivoju, kjer je bil v dveh mandatih občinski svetnik v občini Gornji Petrovci, opravljal je tudi druge naloge v lokalni skupnosti. Kar osem let je bil predsednik slovenske Zveze policijskih veteranskih društev Sever.