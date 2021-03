Poklon raznašalcu, ki ga nič ne ustavi

Spominjam se prvih številk. Zasledil sem jih v trafikah in časopis se mi je zdel zanimiv, zato sem se nekaj tednov pozneje naročil in ostal zvest do danes,« se začetkov izpred tridesetih let spominja. Upokojenec iz Trnovske vasi, majhnega zaselka na cesti med Ptujem in Lenartom, nam je ob obisku dejal, da ima vsako jutro isti ritual: »Če gre žena v službo, mi že ona v kuhinjo nastavi izvod Novic, da mi ni treba na mrzlo. Zatem v peč naložim drva, si privoščim kavo in zraven listam Slovenske novice.«Marjan nam je priznal, da časopis začne brati na zadnji strani. »Najprej preberem zadnjo stran. Tam so zabavne stvari in imajo še vedno stik z realnostjo,« prizna izučeni pek, ki pa je že pet let v pokoju. In nadaljuje: »Zatem so na vrsti križanke. Tam rešim, kolikor pač znam, in šele zatem se počasi prebijam proti začetku časopisa. Z zanimanjem preberem tudi športne strani, saj sem športni navdušenec.« Zadnje čase pa sta časopis začela prebirati tudi njegova vnukain, predvsem zaradi horoskopa.Največja razlika v primerjavi s prvimi številkami našega časopisa je po njegovem mnenju v papirju. Vsebine ne bi spreminjal, bi se pa rad poklonil posebnemu človeku: »Gre za raznašalca časopisa v našem okolišu. Nikoli se ne primeri, da bi zamudil, kaj šele da ne bi prišel. Ne ustavita ga ne sneg ne nesplužena cesta. Potem pač k naši hiši, ki leži na koncu slepe ulice, časopis v nabiralnik prinese peš. Zdaj ga sploh ne poznam, saj časopis pripelje, še preden se zbudimo.«V današnjih časih modernizacije se Marjan Potrč z nasmehom na obrazu spominja svojih prvih delovnih dni. Takrat se je s kolesom v soncu, mrazu ali snegu vozil iz Trnovske vasi v službo v pekarno na Ptuj. A ko so obrat prenavljali, so jih premestili v začasne prostore v Kidričevo. »Že kolesariti na Ptuj ni bilo zabavno, ko se je pot še podaljšala, sem se odločil službo poiskati bližje domu. In sem jo našel najprej v Mariboru in kmalu zatem v Lenartu, kjer sem dočakal tudi penzijo. A ne v pekovskem poklicu, ampak v kovinarski industriji,« je sklenil Marjan.