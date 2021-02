Podgane žro Škofjo Loko

Vzrok pa so bile podgane. Rejene golorepe živali so se namreč razmnožile zlasti v Veštru ob Selški Sori, kjer so obžirale celo rože na okenskih policah. Novinarja Slovenskih novic Mirko Kunšič in Marjeta Šoštarič pa sta se v prispevku na 6. strani tistega 31. maja 1991 spraševala, ali bo na stotine kilogramov kumarinskih preparatov opravilo z glodavci, ki so bili sposobni preživeti tudi atomsko kataklizmo.



Strah prebivalcev Veštra je bil upravičen, saj se je vedelo, da so te živali, ki spadajo v enega od 70 rodov miši, zelo trdožive. Bilo pa je še vprašanje, ali bodo preživele deratizacijo, ki so jo pripravljali. Sanitarni inšpektor Franjo Jurman je sivim podganam napovedal iztrebljenje, dve družbeni firmi in ena zasebna pa so se začele puliti, da bi dobile veliko naročilo za deratizacijo s stotinami kilogrami kumarinskih preparatov, strupom, ki podganam tako razvodeni kri, da poginejo.

