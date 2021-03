Poceni počitnice

Slovenske novice so venomer iskale najugodnejše rešitve. In najcenejše, ki bi prišle prav bralcem. Avgusta 1991 so na svojih straneh objavile v rubriki Slovenske novice iščejo za vas ... podatke o cenah počitnikovanja. Takole:»V Portorožu so precej popustili pri cenah. Najcenejši so v hotelu Riviera (preko agencije Kompas). Sedem dni za eno osebo stane 3560 din. Še cenejše so zasebne sobe in apartmaji. Zanimiva je ponudba zasebne agencije Bravo. V zasebnih sobah bosta dve osebi plačali od 400 do 640 din, tri osebe pa do 580. To je seveda prva kategorija, zatorej si lahko mislite, da je druga še cenejša. Zasebni apartmaji za dve osebi stanejo od 450 do 540 din ... Cene so odvisne od oddaljenosti od morja, balkonov, razgleda ...V Kranjski Gori boste v hotelu A-kategorije za teden dni plačali le 2970, na Golteh 3100, za Roglo pa 3950 dinarjev. Pa poglejmo še na Štajersko. Svežega in zdravega zraka se lahko nadihate v Logarski dolini v Domu planincev, kjer boste za 7 dni plačali 3100 dinarjev.«