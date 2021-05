Klavdija ni dočakala niti šest let, oče njene smrti ne bo nikoli prebolel

Svojo žalost je preusmeril v delo društva Zvezdni otroci Slovenije. FOTO: Mediaspeed.net

Bitka v peki nabodal

Po težki preizkušnji drugačen človek

Kakšne travme preživljajo starši otrok s prirojeno srčno napako, je dodobra izkusil, oče, ki ni dočakala niti šestega rojstnega dne. Rodila se je novembra 2009 v mariborski porodnišnici in kmalu po porodu postala modra, ker je imela v krvi premalo kisika.»Nemudoma so jo dali v inkubator, po vseh preiskavah pa je sledil prvi šok. Povedali so nam, da ima prirojeno srčno napako, zato so jo še isti dan premestili v ljubljanski klinični center, kjer je po dobrem mesecu dočakala prvo operacijo,« pripoveduje Kavaš iz Babincev pri Ljutomeru, ki hčerine smrti nikoli ne bo prebolel. V petih letih in pol je deklica prestala pet operacij na odprtem srcu, leta 2015 je po, kot meni oče, prepozni napotitvi na operacijo umrla po pooperativnih zapletih v bolnišnici v Izraelu. Sprožil je tudi tožbo zaradi odškodninske odgovornosti, vendar je sodišče odločilo, da zdravniške napake ni bilo, pritožbo pa mu je zaradi prevelikih sodnih stroškov njegov odvetnikodsvetoval. Kot nam je še zaupal, sta se z nekdanjo ženo, mamo otroka, razšla še pred smrtjo deklice, katere skrbništvo je za zadnje mesece njenega življenja, od marca do avgusta, ko je po zadnji operaciji v Izraelu umrla, prevzel on.Se je pa, kot pravi njegova zdajšnja žena, ki je svojega moža prijavila za akcijo, ki jo Slovenske novice ob 30-letnici vodijo skupaj z Radiem 1, namesto žalovanja v nedogled odločil pomagati staršem, ki imajo bolne otroke in potrebujejo zdravljenje v tujini, za kar pa starši potrebujejo ogromne količine denarja. »Tako je ustanovil društvo, ki z zbiranjem donacij pomaga tem staršem. Tisti, ki doživljajo ali so doživeli smrt svojega otroka, zelo dobro vedo, da je to izgubo težko preživeti, pozabiti. Menim, da moraš biti junak, da ti to uspe,« je prepričana Nevenka, sicer ena od petih ustanovnih članic društva Zvezdni otroci Slovenije. Poleg nje so, kot nam je zaupal Kavaš, aktivni šein»Prej sem bil član enega društva, vendar sem ga zaradi neaktivnosti predsednice in na pregovarjanje drugih članov zapustil in ustanovil svoje. Namen našega društva je pomagati staršem otrok, ki potrebujejo zdravljenje v tujini. V ta namen zbiramo finančna sredstva, pri čemer prirejamo različne prireditve. Leto epidemije je seveda pustilo pečat tudi na našem delu, zato srčno upam, da bomo letos lahko izpeljali vsaj eno, in sicer bitko moške in ženske ekipe v peki nabodal, ki smo jo izpeljali dvakrat, enkrat v Portorožu in enkrat v Prekmurju,« pripoveduje Kavaš. Letošnjo bodo pripravili v Babincih, nekaj povabljencev pa je udeležbo že potrdilo. »Tako bodo nastopali mariborska skupina Skater,, pride udeleženka resničnostnega šova, manekenka, čakamo pa še na potrditevin njenega partnerja, saj je njuna prisotnost odvisna od angažmaja v tujini,« pojasnjuje sogovornik in dodaja, da se že zdaj veselijo koncerta Nine Pušlar oktobra letos, ki ga pripravljajo v Puconcih v sodelovanju z Bar America iz Babincev.Do zdaj so pomagali fantku, ko so v dobrodelni akciji v desetih dneh zbrali 28.870 evrov. Pomagali so tudi, deklici, ki ne more samostojno hoditi, in je potrebovala sredstva za operacijo v ZDA, podobno tudiiz Maribora teriz Kroga za odhod na operacijo v Izrael. »Pred dnevi so se na nas obrnili starši s trimesečnim otrokom, ki je vse od rojstva v bolnišnici zaradi komplikacij s srčno napako. Stopil sem v stik z izraelskim kirurgomza drugo mnenje, saj pri nas zdravniki niso prepričani, ali bi operacija uspela,« pripoveduje Kavaš, ki dela v sosednji Avstriji. »Na stroške društva bomo v angleščino prevedli zdravstveno dokumentacijo. Prevajalska agencija K&J iz Ljubljane nam je pri prevodu 27 strani ponudila 50-odstotni popust,« pravi in doda, da je od težke življenjske preizkušnje drugačen človek. »Takrat sem potreboval pomoč strokovnjaka psihiatra, prav nikjer pa nisem mogel dobiti nekih osnovnih informacij. Svojemu otroku nisem mogel pomagati, zato sem se odločil, da bom s svojimi izkušnjami pomagal drugim otrokom,« pravi današnji junak in še, da je opazil, da so ljudje izgubili zaupanje v dobrodelnost, a upa, da pri takšnih stvareh ostajamo predvsem ljudje.