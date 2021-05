Po 140 letih zamenjali hlače

Verjeli ali ne, hlače pripadnikov britanske mornarice so bile enakega kroja kar 140 let. Leta 1857 so namreč mornarjem ukrojili za takratne razmere zelo moderne in hkrati uporabne mornariške hlače na zvonec. Podobne so bile priljubljene tudi v sedemdesetih in so predstavljale hipijevski slog oblačenja.Toda zvončaste hlače britanskih mornarjev, ne pa tudi častnikov, so bile spodaj na široko ukrojene z namenom. Če je namreč mornar doživel brodolom in padel v vodo, jih je lahko hitro slekel. Hkrati so bile zelo uporabne in zračne, pozimi pa tople. Prav take so ostale vse do leta 1997, ko je britanska mornarica svojim mornarjem ukrojila sodobne, bi rekli ravne hlače.