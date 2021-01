Plagiatorji z glasbene scene

Pesem Laure ni več, ki jo je prepeval Miran Rudan, predvajali so jo pa na skoraj vsakih pet minut, je bila v 90. letih velika uspešnica, a je bila v bistvu samo poslovenjena različica pesmi Laura Non c'e italijanskega popzvezdnika Neka.



Ta je Miranu Rudanu, ki se je opravičeval, da ne gre za plagiat, temveč zgolj za »reinterpretacijo pesmi«, zagrozil s tožbo, saj naj bi se Slovenec pod pesem podpisal kot edini avtor, in od njega zahteval kar precejšnjo odškodnino (govorilo se je o pol milijona takratnih mark), a sta se očitno izvajalca nekako dogovorila, saj je Lauro še vedno mogoče slišati na radijskih valovih.



Je pa bilo obtožb plagiatorstva (ali vsaj premočnega navdihovanja) deležnih še nekaj slovenskih izvajalcev: California (V meni je California naj bi zelo spominjala na Bon Jovijevo Never Say Goodbye), Anja Rupel (Plašč ljubezni spominja na The Real Thing Lise Stansfield) ...



In še bi lahko naštevali od tistih časov do današnjih, ko je svojevrstnih reinterpretacij tujih pesmi izpod peres slovenskih avtorjev včasih kar nenavadno veliko.

