Piratske kopije

Danes, ko živimo v popolnoma virtualnem svetu, si težko predstavljamo, pa vendar je res, da so kriminalisti junija 1996 podali kazensko ovadbo zoper 27-letnegaiz Mežice zaradi suma storitve kaznivih dejanj neupravičenega izkoriščanja avtorskega dela.I. P. je od leta 1996 neupravičeno reproduciral in distribuiral avtorsko zaščitene računalniške programe in igre, čeprav za to ni imel dovoljenja avtorja oziroma drugega imetnika avtorskih pravic. Piratske izdelke je prodajal v obliki kopij originalnih programov in izdelanih kompilacij. V ta namen je imel na internetu obširen katalog, v katerem je ponujal kopije 82 originalnih programov, več kot 3500 raznovrstnih računalniških programov in prek 1000 računalniških iger.Zgoščenke je prodajal po cenah od 2000 do 60.000 tolarjev, pošiljke pa po povzetju pošiljal naročnikom po vsej Sloveniji. Zgoščenke, diskete, celo usb-ključki so preteklost.