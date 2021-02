Piranskemu Pavletu kradli jastoge

V začetku avgusta 1991 so Slovenske novice poročale o smrti 17-letnegaiz Kopra, ki je umrl zaradi posledic ran, ki jih je dobil v množičnem pretepu sredi Portoroža. Pretepi pa so bili, kot se je takrat vedelo, del uradne folklore tradicionalne Portoroške noči.Le stran dlje pa so bralci lahko prebrali prispevek o ukradenih jastogih izpred gostilne Pavle v Piranu. »Za zdaj še neznani jastogoman je v dveh nočnih operacijah izpred znane piranske gostilne Pavle odnesel vsega skupaj 42 za na mizo zrelih jastogov in oštirjaoškodoval za dobrih 25.000 dinarjev. In ker Pavleta ni ravno raznašalo od veselja, da bi še vnaprej brezplačno oskrboval neznanega sladokusca, je sklenil svoj zunanji akvarij z raki ustrezno zavarovati.Zaščitno nalogo je poveril posadki piransko-portoroške Bamar Navtike, ki ji poveljuje. Fantje so pljunili v roke, zvarili skupaj dovolj močno rešetko, poskrbeli za baterijo dovolj odpornih ključavnic in izdelek namestili nad gomazečo gastronomsko priljubljeno in astronomsko drago vsebino Pavletovega akvarija,« so pisale Slovenske novice avgusta 1991.