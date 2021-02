PEZ-figurice in prva znamka

Prva slovenska znamka FOTO: K. E.

Zanimiv čas je bil tisto leto 1991. Ne le zaradi tega, ker so na trg pljusknile Slovenske novice, precej se je pisalo tudi o zbirateljstvu. Tudi PEZ-figuric. Tista leta pa so se pojavili prvi PEZ-katalogi.»Ne moreš imeti vseh, nihče na svetu jih nima. Določene stvari izhajajo v Evropi, nekatere v ZDA, spet druge samo na Japonskem. Moraš biti precej aktiven, da dobiš vsaj glavnino,« povedo zagnani zbiratelji figuric, ki so jih nekoč izdelovali v Ormožu, od leta 1970 pa v Kolinski.So pa otroci zbirali tudi sličice Kraševega Životinjskega carstva in zlasti deklice so tekmovale, katera bo v zbirki imela najlepši prtiček. Dečki in fantje so prisegali na značke, znamke in sličice športnikov, še zlasti nogometašev, ki s(m)o jih lepili v prav temu namenjene tematske albume.Čas je bil pomemben tudi za slovenske filateliste. Slovenija je namreč 25. 6. 1991 razglasila neodvisnost in naslednjega dne, ko se je že znašla sredi vojne, je izšla prva slovenska znamka s podobo Plečnikovega parlamenta na zeleni podlagi. Njena nominalna vrednost je znašala 5,00 enot takrat še neimenovane nove slovenske valute. PPT Jugoslavije je znamko takoj prepovedala. Resnici na ljubo, tajno je bila natisnjena v tiskarni Delo in izdana nelegalno. Njena izdaja ni bila usklajena s pravili Svetovne poštne zveze, saj Slovenija še ni bila njena članica niti priznana država. Čeprav je mednarodna javnost Slovenijo podpirala, je priporočila, da te znamke začasno umakne iz prometa. Šele po 8. 10. 1991 so bile spet v prodaji. Prve so redno izšle 26. 12. 1991 z motivom slovenskega grba in datumom izida. Ker so tuje države kar zapovrstjo priznavale Slovenijo, ni bilo več težav.