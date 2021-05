Petnajsttonski Marilyn veter dvignil krilo

Prava Marilyn v filmu FOTO: Wkp

Zagotovo ni nikomur od nas ušel kader iz filma Sedem let skomin, v katerem igralka, pevka in seks bomba 20. stoletjav krilu stopi nad rešetke podzemne železnice.In prav takrat spodaj pod asfaltom pripelje vlak in zrak puhne navzgor in dvigne krilo slavni starleti, prizor pa postane nepozaben. Seksi, privlačen in tako nasladen, da kar glava peče.Sam po sebi je večen, a da bi bila Marilyn še bolj večna in da bi končno videli, kaj je imela pod krilom, so sredi poletja 2011 v Chicagu postavili kar osem metrov visok in 15 ton težak kip trenutka, ko ji veter dvigne krilo in ga poskuša ujeti z rokami.Čeprav so prizor posneli v New Yorku, se je umetnikodločil, da bo kip stal v Chicagu. Zakaj? Ker je zelo vetrovno mesto, veter pa je ključni dejavnik. Umetnik se je držal avtentičnega prizora, nadel ji je belo krilo, bele čeveljce in seveda bele spodnje hlačke, ki jih danes lahko vidi vsak.