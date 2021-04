Pesem in videospot za bralce Slovenskih novic

Matjaž Javšnik se je v Kamniku prelevil v raznašalca Slovenskih novic. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Prvič kot igralka

Snemanje na njivi je bilo takšno, kot je v tem vremenu tudi v resnici – blatno.

Vili na naslovnici

Veličasten zaključek

Prašiček je bil med snemanjem rekvizit, po snemanju pa malica za lačno ekipo. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Prav kmalu, natančneje 14. maja, v uredništvu Slovenskih novic zaznamujemo prav poseben dan. To je namreč datum, ko je pred tridesetimi leti izšla prva številka našega časopisa. Letos tako naše Slovenske novice praznujejo okrogli jubilej!Ob tej priložnosti smo si želeli poiskati način, kako se poveseliti skupaj z vami, kljub epidemiji, ki nam ne dovoljuje, da bi se družili na rojstnodnevni zabavi. In ker nič ne ogreje duše tako lepo kakor pesem, smo skupaj z agencijo Luna\TBWA, ki nam je pomagala pri zamisli, k sodelovanju povabili mojstra hitov, skladatelja, brhko pevko in voditeljicoter legendarnega, pevca z neusahljivo energijo in večnim šarmom.Trojica je ustvarila spevno, navihano, pozitivno popevko, ki si jo je marsikdo iz uredništva že ob prvem poslušanju nehote popeval, tako zelo nalezljiva je. Na snemanju videospota, ki je v veliki tajnosti in v skladu z navodili NIJZ potekal že prejšnji mesec, pa jo je že prvi snemalni dan znala skoraj celo na pamet celotna snemalna ekipa.Videospot, ki ga bo mogoče videti po televiziji in na našem spletnem portalu www.slovenskenovice.si, smo posneli v dveh dneh, na različnih lokacijah. Spot in iz njega izpeljani oglasi so nastajali pod taktirko priznanega režiserja»Kot je to običajno v oglaševanju, je najprej naročnik, nato pride do nekih osnovnih idej agencija, na koncu pa režiser vzame zadevo v roke in poskuša to naracijo čim bolj prilagoditi, jo ufilmiti,« je skromen glede svojega doprinosa, na katerega so nas opozorili navdušeni člani ekipe ustvarjalcev oglasnega videospota. Poleg obeh pevcev v videospotu nastopa tudi izjemni, ki dogajanje popopra s svojim značilnim humorjem.Z energičnim Vilijem, ki je skupaj z Darjo zvezda oglasa, sta na snemanju poskrbela, da so bili obrazi ekipe, kljub trdemu delu od jutra do večera, nenehno nasmejani, očarljiva Darja, ki se je prav na tem snemanju prvič preizkusila kot igralka, pa je komaj zadrževala smeh. Trojica je že tako zabavni scenarij še nadgradila, zato verjamemo, da bo nasmeh pričarala tudi na ustnice marsikaterega televizijskega gledalca. Ker se je ekipa odlično ujela, je bilo delo ves čas zabavno, vse skupaj pa je teklo kot po maslu in nobena naloga ni bila pretežka. Nihče se ni pritoževal nad blatnimi čevlji po snemanju sredi njive in vsi so z veseljem priskočili na pomoč sveži ideji, da bi kad, ki nastopa v enem od prizorov, namesto z vodo napolnili z denarjem. Denar za prizor je neverjetna produkcijska ekipa Kinomotela natisnila in izrezala kar na snemalnem prizorišču!Enega najbolj smešnih prizorov je ekipa posnela v frizerskem salonu v Kamniku. »Končno imam spet lase,« nas je nasmejal Vili, ki je moral za vlogo nositi vrsto lasulj. Za trebuhe smo se držali, ko je ekscentrična frizerka, v katero se je prelevil Matjaž Javšnik, preizkušala kakovost sredstva za beljenje las, tako da je vanj pomočila prst in ga obliznila, ter sočustvovali z Darjo, ki ji je posebna mojstrica las (na srečo le za posnetek) uničila nekaj las. Seveda na posnetku niso manjkale niti Slovenske novice, ki so še posebno navdušile Vilija.»Pa sem le pristal na naslovnici,« se je pošalil ob pogledu na poseben, snemanju prilagojen izvod našega časopisa. »Seveda mi gre na smeh, ampak se zadržujem,« je priznala Darja, ki jo je igranje popolnoma prevzelo. »Mogoče sem zgrešila poklic in bi morala na AGRFT,« se je napol v šali, napol zares spraševala. »Luštno je. Vse je luštno, zabavamo se, ekipa je uigrana, stvari tečejo tako, kakor morajo. Super produkcija, dobra ideja, v veselje mi je biti zraven pri taki akciji najbolj branega časnika pri nas,« se je s soigralcema strinjal tudi Matjaž.Snemanje zadnjega prizora, ki je potekalo v gasilskem domu v Trnovem, je bilo zares veličastno in vrhunec dveh dni trdega dela. Gasilci, katerih plemenito delo redno spremljamo v našem časopisu, so nam za to priložnost posodili tri gasilske tovornjake. Vozila so s prižganimi modrimi lučmi poskrbela za pravi šov, pred njimi pa se je na mogočni leseni mizi, ki je kraljevala v središču prizorišča, bohotila pojedina. Kralj te pojedine je bil, kot se spodobi, pečeni prašiček, le vino v kozarcih je bilo v resnici borovničev sok. A zares si je trojica lahko pocrkljala želodčke šele, ko je opravila še eno zahtevno igralsko nalogo in sama zaigrala v vlogah prav vseh gostov za mizo.»Delati s tako veliko ekipo, to ni hec. Meni je prijetno, saj je tu več ljudi kot običajno, ko moraš včasih še skoraj sam prenašati kamero. Tukaj pa sem končno hollywoodski igralec,« je s šalo zabelil konec snemanja Vili.